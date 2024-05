Sofía Castro posa en diminuto bikini y pide que paren las críticas a su cuerpo

Sofía Castro aprovechó unos días de descanso para disfrutar del mar, y ahí en medio de la calma y en absoluta felicidad decidió compartir unas imágenes presumiendo su figura en diminuto bikini.

Lo que nunca se imaginó era la avalancha de comentarios, en muchos casos negativos, que iba a recibir a partir de ese momento. Fueron las críticas que recibió sobre su figura las que que la hicieron tomar una decisión.

Lejos de quedarse callada, ella emitió un comunicado hablando de sus vivencias en este aspecto y todo lo que había tenido que soportar desde bien joven. Su imagen pública ha sido objeto de duras críticas desde su adolescencia, incluso antes.

“Se llevan metiendo con mi físico y mi cuerpo desde que tengo 15 años y ya me cansé. ¿Por qué? Nadie tiene el derecho de opinar sobre nadie. Que si bajé de peso, que si subí, que si me operé, que estaba gorda, que no estaba gorda, ¿no se cansan?”, comienza su escrito.