Ivana Knoll deslumbrará con su presencia en la Final de la Champions League

Ivana Knoll compartió en sus redes sociales que estuvo presente en el Estadio Santiago Bernabéu y celebró el pase del Real Madrid a la disputa por la 15.

La modelo fue toda una sensación en la pasada Copa del Mundo FIFA Qatar 2022 y ahora nuevamente es tendencia por apoyar al equipo de La Casa Blanca.

La croata acompañó a su Selección en cada uno de los partidos de Qatar y ahora ha vuelto al ojo público porque decidió asistir al Estadio Santiago Bernabéu donde deslumbró con su sensualidad que la caracteriza.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ivana Knöll (@knolldoll)

Luciendo la camiseta del Real Madrid, la modelo pronto se llenó de elogios. “Te queda espectuacular esa camiseta”, “Te regalaría mi colección de camisetas para que las luzcas”, “Wow terriblemene hermosa”, “Bellezas así inspiran al equipo”, fueron algunas de las reacciones.

Por el momento, Ivana Knoll confirmó en sus redes sociales que no faltará su apoyo en la final de la Champions League que se llevará a cabo este sábado 1 de junio. El Real Madrid se enfrentará al Borussia Dortmund por la copa.

¿Y el OnlyFans?

Ivana Knoll anunció que ha rechazado pertener a la plataforma de contenido exclusivo para adultos, ya que considera no necesitarlo y no va con sus ideales.

“No soy esa clase de gente. Prefiero mantener mi dignidad intacta. He recibido alrededor de diez llamadas diarias y muchos mails de agencias que me han intentado colocar en la plataforma de OnlyFans. No quiero ingresar ahí, no lo haré porque no puedo tomar lo que me ofrecen, ya que me gusta trabajar con marcas que me gustan y no solo por lo que me van a pagar”, comentó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ivana Knöll (@knolldoll)

Mira también: