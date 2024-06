Congresista fallecido gana las primarias de su partido en EE. UU.

El congresista estadounidense Donald Payne Jr., fallecido el mes pasado de un infarto, ganó las primarias del Partido Demócrata en su distrito, pues su nombre todavía figuraba en las papeletas de votación.

Payne Jr., representante de uno de los distritos de Nueva Jersey, se había presentado a la reelección sin oposición dentro de su partido, pero al momento de su muerte ya había expirado el plazo para que se presentaran otras candidaturas a las primarias.

El legislador, de 65 años, sufrió un ataque cardíaco el pasado 6 de abril y fue hospitalizado en un centro médico de Newark (Nueva Jersey), donde falleció.

Today, the Homeland Security committee placed a bouquet at the seat of Congressman Donald M. Payne, Jr. and had a moment of silence in his honor. It was a moving tribute to a great Congressman and dedicated servant of the people. pic.twitter.com/xMiBz4eAEz

