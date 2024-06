Tras 20 años de carrera, Sofía Vergara hizo su primera escena sin ropa en una serie de Netfllix

Sofía Vergara, aclamada por su papel de Gloria Pritchett en Modern Family, expresó su incomodidad al filmar escenas íntimas para la serie Griselda. La actriz de 51 años admitió que la experiencia fue difícil debido a sus preocupaciones sobre su apariencia.

“Quiero decir, cuando tenía 30, quizá no me habría incomodado. (Pero esta vez) creo que me preocupaba tener un aspecto horrible”, confesó.