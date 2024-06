Bélgica debuta en la Eurocopa con memes de Lukaku

Bélgica debutó ante Eslovaquia en la Eurocopa 2024, y lo que no ha faltado son los memes dirigidos a Romelu Lukaku, quien lamentablemente no tuvo un gran partido. El delantero belga, conocido por su capacidad goleadora, sufrió una serie de fallos que no pasaron desapercibidos para los aficionados y usuarios de redes sociales.

El partido comenzó de manera desafortunada para Lukaku. Apenas había pasado el primer minuto cuando tuvo una oportunidad clarísima que no pudo concretar. Este primer error fue solo el inicio de una serie de fallos que marcarían su desempeño durante el encuentro.

Al finalizar el primer tiempo, Lukaku volvió a encontrarse con una ocasión clara. Solo ante el portero y al borde del área, nuevamente desperdició la acción. En el segundo tiempo, la situación no mejoró. Cada vez que tocaba el balón, parecía perderlo, contribuyendo a una percepción de que el ‘hype’ de Bélgica ya no es el de antaño.

Expectativas vs. realidad de la Bélgica de Lukaku

A priori, en su duelo ante Eslovaquia, los ‘Diablos Rojos’ partían como favoritos. Sin embargo, muy pronto se pudo apreciar que las cosas no pintaban bien. Los belgas tuvieron la primera ocasión clara del partido en los pies de Lukaku, quien en el minuto 3 del choque falló un remate a bocajarro ante Dúbravka, el portero eslovaco.

No es la primera vez que Lukaku es tendencia por este tipo de errores. Desde el Mundial de Qatar hasta la final de la Champions con el Inter en 2024, sus fallos se han vuelto material recurrente para memes y críticas en redes sociales.

El conjunto ahora dirigido por Domenico Tedesco ha dejado de ser una de las selecciones llamadas a ser la revelación del torneo. En cambio, muestra más dudas de las esperadas en un primer momento. La actuación de Lukaku en este debut no ha hecho más que alimentar estas preocupaciones.

Reacciones en redes sociales

Las redes sociales no tardaron en reaccionar. Memes y comentarios sarcásticos sobre los errores de Lukaku inundaron plataformas como Twitter e Instagram, con muchos usuarios recordando sus fallos en competiciones pasadas y destacando la tendencia a desaprovechar oportunidades claras.

¿Sabías esto? Si Romelu Lukaku hubiera disparado a John Lennon, el artista inglés tendría 83 años a día de hoy. pic.twitter.com/vwZd6y943Z — offensiveprank (@offensiveprank) June 17, 2024

ahí va ahí va Lukaku con una ocasión manifiesta de gol pic.twitter.com/WXpIeXKYyV — 𝘿𝙖𝙫𝙞𝙯𝙤𝙨𝙠𝙮 (@Davizosky) June 17, 2024

Lukaku cada vez que tiene una chance para definir en Bélgica. pic.twitter.com/YVk1Xnfjs4 — San Marino Fútbol 🇸🇲 (@SanMarinoTeam) June 17, 2024

Ninguna de estas ocasiones terminó en gol. Las fallas de Romelu Lukaku son la razón por la que Bélgica se fue al descanso perdiendo ante Eslovaquia. LO QUE SE PERDIÓ. pic.twitter.com/lu3wRcnqKj — Invictos (@InvictosSomos) June 17, 2024

Lukaku es el peor delantero de la historia pic.twitter.com/H0jpZP5Hjf — 🅿 (@finallyxpablo) June 17, 2024

La secuencia en la que Lukaku falló una jugada clave para marcar el empate de Bélgica ante Eslovaquia. 📺 Toda la UEFA #EURO2024 por #StarPlusLA | #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/Pw05qupmzU — SportsCenter (@SC_ESPN) June 17, 2024

LUKAKU LO ESTÁ HACIENDO OTRA VEZ.pic.twitter.com/i0j6Lrohbf — Cᴀꜱᴛɪʟʟᴏ (@Castillo__Rm) June 17, 2024

Para Bélgica y Lukaku, este debut en la Eurocopa 2024 fue una oportunidad perdida. A pesar de las altas expectativas y del favoritismo inicial, los errores y la falta de puntería han dejado a los ‘Diablos Rojos’ en una posición comprometida. Los próximos partidos serán cruciales para recuperar la confianza y demostrar que todavía pueden ser contendientes serios en el torneo.