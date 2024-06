Por primera vez, papá de Avicii habla del suicidio de su hijo

El 20 de abril de 2018, Tim Bergling, conocido mundialmente como Avicii, se quitó la vida mientras estaba de vacaciones en Mascate, Omán. Tenía 28 años.

Ahora, su padre, Klas Bergling, concedió por primera vez una íntima entrevista a la BCC para compartir su dolor.

“Lo extraño cada minuto. Claro que hablo con él todos los días. Pero, lo admito, a veces me enfado con él. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué nos dejaste?”, señala.

La entrevista forma parte de la promoción de Avicii: The Life and Music of Tim Bergling, un libro que recopilará fotografías del DJ desde su infancia hasta sus últimos años en el escenario.

El libro está a la venta desde el pasado 13 de junio y funciona como una respuesta al amor que los fanáticos aún tienen por su obra.

Además, confesó que estuvo mucho tiempo sin entender la razón detrás de la profunda conexión que había entre el arte de su hijo y sus fanáticos, pero ahora, todo parece más claro:

“Tim significó mucho para los jóvenes: su música, sus letras y su persona. Al principio no entendía por qué, pero entonces un fan me dijo: ‘Tim era auténtico’. Lo entendí. Muchos jóvenes se identifican con esa autenticidad, su honestidad y sus luchas”.

Klas Bergling y su batalla

El padre de Avicii también ha hablado sobre su plan a 50 años para consolidar la prevención del suicidio como parte del legado de su hijo.

La Fundación Tim Bergling ha trabajado con la nueva línea de ayuda del gobierno sueco para apoyar a personas en dificultades y está presionando por una legislación que mejore la investigación del suicidio.

Recordando un concierto tributo donde se comprometieron a incluir el suicidio en la agenda política, él mencionó:

“Tratamos de reunir a tantos jóvenes como fue posible, así como a políticos. Uno de los momentos más impactantes fue cuando un grupo grande de padres que habían perdido a sus hijos por suicidio subió al escenario. Fue un momento muy fuerte”.

Añadió que lo más importante es romper el estigma que enfrentan los jóvenes: “Con un mundo inestable y desgarrado por la guerra frente a la próxima generación, ahí es donde creo que podemos ser útiles”.