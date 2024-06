Capturan al alcalde de Santa Catarina Ixtahuacán

El alcalde del municipio de Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, Pascual Tambriz Tzep, fue capturado este martes 18 de junio en seguimiento a un caso que preliminarmente se conoció que se encuentra bajo reserva, en el cual se le sindica de distintos delitos.

De acuerdo con información de medios de la localidad, el jefe edil se presentó voluntariamente al Juzgado de Primera Instancia Penal de Sololá debido a que tuvo conocimiento de que existía una orden de aprehensión en su contra y fue en ese lugar donde fue ejecutada la misma por parte de las fuerzas de seguridad.

El funcionario es señalado, entre otros cargos, de abuso de autoridad, coacción, amenazas e instigación a delinquir. Los agraviados son la Municipalidad de Nahualá y el Comité de Tierras de este municipio.

El abogado de Pablo Ramírez, representante legal y presidente de la junta directiva del mencionado Comité, compareció a una audiencia que se desarrolló hoy en la referida judicatura en seguimiento a este expediente. Mencionó que su cliente se apersonó como agraviado y agregó que actúa en nombre de gran cantidad de vecinos de la localidad que han sido fuertemente afectados en sus derechos constitucionales, incluida la vida, su patrimonio e integridad física.

Esta situación se da en el marco del conflicto histórico que se mantiene entre las comunidades de Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá por temas territoriales.

Durante una audiencia que se desarrolló aproximadamente al mediodía en la referida judicatura, Marcos Rosales, abogado defensor del alcalde, le planteó una petición al juez con respecto a que pudiera dejarse sin efecto la orden de aprehensión emitida en su contra. Con esto buscaba que en ese mismo momento pudiera comparecer Tambriz y rendir su primera declaración.

De igual forma, le recordó que la ley establece que se le podrá ordenar cualquier medida sustitutiva de privación de libertad.

Sin embargo, el juez no aceptó la petición planteada por el profesional del derecho, pues señaló que pedir que el sindicado subiera a la sala de audiencias sería violentar el debido proceso.

“Yo no puedo, como lo pidió el abogado, que le ordene a la Policía la presentación y que lo dejen libre, porque hay independencia de instituciones. Una cosa es la orden que pueda dar dentro del marco legal que me permite a mí, pero no puedo violentar ese marco, ellos tienen sus propias leyes, como la ley de la PNC y sus propios reglamentos”, dijo.