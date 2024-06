Óscar Santis y Dinamo Tbilisi ya conocen a su rival en UEFA Conference League

El sorteo de la primera ronda de clasificación de la UEFA Conference League 2024/25 tuvo lugar este martes 18 de junio en la Casa del Fútbol Europeo en Nyon, Suiza. Los equipos participantes ya conocen sus respectivos rivales y están listos para iniciar su camino en esta competición europea. El guatemalteco Óscar Santis, quien milita en el Dinamo Tbilisi de Georgia, se prepara junto a su equipo para enfrentar al FK Mornar de Montenegro en esta primera ronda.

El FK Mornar es un equipo con sede en la ciudad de Bar, Montenegro. Fundado en 1923, el club tiene una rica historia en el fútbol montenegrino, aunque no ha alcanzado los mismos niveles de éxito que otros clubes de la región. Mornar juega sus partidos en el Estadio Topolica, que tiene una capacidad aproximada para 2,500 espectadores. A lo largo de los años, el equipo ha fluctuado entre la primera y la segunda división del fútbol montenegrino, pero en los últimos tiempos ha logrado consolidarse en la Primera Liga de Montenegro.

El Dinamo Tbilisi, uno de los clubes más prestigiosos de Georgia, tiene una rica historia en el fútbol europeo. Fundado en 1925, el club ha ganado numerosos títulos nacionales y ha tenido participaciones destacadas en competiciones europeas. El estadio del equipo, el Dinamo Arena, puede albergar a más de 54,000 espectadores y es conocido por su vibrante atmósfera durante los partidos.

El Dinamo Tbilisi ha estado trabajando arduamente para prepararse para esta campaña en la UEFA Conference League. Con un enfoque en la táctica y la preparación física, el equipo busca avanzar lo más lejos posible en el torneo. La incorporación de Óscar Santis, un talentoso delantero guatemalteco, ha sido una de las claves en la estrategia del equipo. Santis se ha destacado por su habilidad técnica y visión en el campo, convirtiéndose en un jugador crucial para el Dinamo Tbilisi.

El enfrentamiento entre el Dinamo Tbilisi y el FK Mornar se llevará a cabo en dos partidos, siguiendo el sistema de eliminación directa de la UEFA Conference League. El primer partido se jugará en Montenegro el 11 de julio de 2024, mientras que el partido de vuelta tendrá lugar en Georgia el 18 de julio de 2024. Las fechas y horarios exactos de los partidos se anunciarán antes del 21 de junio de 2024.

Óscar Santis se convertirá en el tercer guatemalteco en participar en competiciones europeas, siguiendo los pasos de Carlos Ruiz y Matan Peleg, quienes jugaron en la Europa League. La participación de Santis no solo es significativa para su carrera, sino también para el fútbol guatemalteco, ya que representa una oportunidad para mostrar el talento de los jugadores de Guatemala en el escenario europeo.

