“House of the Dragon”: Olivia Cooke no estuvo de acuerdo en que quitaran esta escena de sexo

Olivia Cooke, conocida por su papel como Alicent Hightower en House of the Dragon, reveló que una escena de sexo explícita fue eliminada de la segunda temporada. La decisión de eliminarla fue tomada por Ryan Condal, quien es el creador de la famosa serie.

Cooke expresó su decepción, describiendo la escena como “desordenada” y “divertida de hacer”, aunque aceptó la decisión de Condal. La estrella de la televisión además detalló que la escena en cuestión era “carnal” y “animalística”.

“Era un desastre. No era bonita, y eso era muy divertido de hacer”, afirmó la actriz, quien mostró su desacuerdo parcial con la justificación del guionista sobre la eliminación de la escena. Ryan Condal argumentó que la escena no agregaba novedad al desarrollo de los personajes, postura con la que Olivia Cooke mostró ligera discrepancia.

A pesar de esta eliminación, la artista británica se mostró conforme con las escenas íntimas que fueron conservadas en la producción televisiva.

“Las secuencias íntimas presentes muestran a mi personaje siendo complacida de una manera increíble y sin ser gratuitas”, manifestó.

En su opinión, estos momentos contribuyen de manera adecuada a la narrativa, declaró la joven.

Más de House of the Dragon…

House of the Dragon, en comparación con su predecesora Juego de Tronos, ha reducido el número de escenas de sexo, especialmente aquellas que involucran violencia sexual. Según declaraciones previas de Miguel Sapochnik, co-showrunner de la serie, esta no evadiría la violencia sexual. Aunque la productora ejecutiva Sara Hess aclaró que no se mostraría violencia sexual explícita.

En cambio, se exploraría la violencia inherente al sistema patriarcal en que se desarrolla la trama. “Pensé que tendría más escenas de sexo en House of the Dragon, pero me alivió que las que se incluyeron fueran significativas para la trama”, confesó.

La intérprete también reflexionó sobre la fama adquirida al participar en la franquicia basada en las novelas de George R. R. Martin.