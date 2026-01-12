Filtran imágenes del piloto y la avioneta previo al accidente donde murió Yeison Jiménez

Minutos antes del trágico suceso, Weisman Mora, integrante del equipo de Yeison Jiménez, compartió videos en sus historias de Instagram donde se aprecia al capitán Hernando Torres observando su teléfono celular dentro de la cabina.
En estas mismas imágenes, visibles en Instagram poco antes de la tragedia, destaca la presencia de un mensaje en el tablero del avión: la frase "Bad PRB".
De acuerdo con reportes, esta alerta representa una abreviatura de "Bad probe" o "sonda defectuosa", lo que podría señalar un fallo en un sensor crítico de la aeronave.
Un experto consultado por Univisión, explicó que este aviso condiciona la operación del avión ya que obliga al piloto a volar con datos menos precisos.
Aunque no es señal de un estado crítico inminente, sí limita la información confiable disponible para la toma de decisiones.
El especialista detalló que en este modelo de aeronave, el sistema afectado se utiliza para ajustar la mezcla de oxígeno y combustible, optimizando así el rendimiento y consumo del motor. Además, observó otro dato inquietante: el avión utilizó toda la pista para despegar, algo poco habitual para este tipo de aeronaves.
¿Ignoró el piloto una alerta importante?
Las redes sociales no tardaron en poner el foco en el mensaje de alerta detectado en el tablero durante el último video desde el interior de la cabina. Diversos usuarios cuestionaron públicamente si el capitán realizó un supuesto caso omiso ante la advertencia técnica, especulación que se suma a las investigaciones sobre posibles errores humanos o técnicos en el fatídico vuelo.
Las víctimas del accidente fueron identificadas como el piloto, capitán Hernando Torres, los pasajeros Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio, Weisman Mora y el reconocido cantante Yeison Jiménez, de 34 años.
Uno de los testigos que presenció el accidente de la avioneta en el que murió Yeison Jiménez y 5 personas más aseguró que el piloto habría intentado regresar al aeródromo Juan José Rondón, Paipa (Boyacá) de donde había despegado pasadas las 4:00 p.m.
"La avioneta despegó pero con un ruido raro, cuando estaba subiendo comenzó a perder altura, trató de devolverse al aeropuerto, pero siguió perdiendo altura, comenzó a planear y trató de aterrizar de emergencia en la finca, pero no lo logró", relató a El Tiempo Camilo Andrés Pongutá, uno de los trabajadores de la finca ubicada en la vereda Romita, donde cayó la aeronave.
Aseguró que él y 30 trabajadores más que estaban laborando en un semillero de cebolla vieron cómo la avioneta empezó a dar la vuelta y sobre ellos y segundos después cayó a unos 40 metros de donde se encontraban.
"Todo fue el caos completo. No sabíamos qué hacer, unos huían despavoridos, otros trataban de acercarse a la avioneta para auxiliar a los ocupantes, pero no se escuchaban gritos de nadie pidiendo auxilio, solo el rugir de las llamas, todo lleno de un espeso humo negro", narró al mismo medio de comunicación.