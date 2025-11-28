 Aeronáutica emite recomendaciones a viajeros por inmovilización de aeronaves A320
Nacionales

Aeronáutica emite recomendaciones a viajeros por inmovilización de aeronaves A320

Avianca inmovilizó más del 70 % de su flota A320 por una actualización urgente de software.

Un avión de la aerolínea Avianca aterrizando en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá., Foto EFE
Un avión de la aerolínea Avianca aterrizando en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá. / FOTO: Foto EFE

La Dirección General de Aeronáutica Civil de Guatemala (DGAC) informó este viernes 28 de noviembre, que el fabricante de aeronaves Airbus ha notificado una actualización en el software de uno de sus modelos más utilizados en diversas aerolíneas, el A320.

Esta situación podría ocasionar reprogramaciones, cancelaciones y ajustes operativos por parte de múltiples compañías aéreas durante los próximos días, indicó Aeronáutica.

"Es importante aclarar que esta situación es ajena a la administración del Aeropuerto Internacional La Aurora y el Aeropuerto Internacional Mundo Maya y a los servicios de gestión del espacio aéreo que realiza la DGAC. No obstante, debido al posible impacto en itinerarios, recomendamos a todos los pasajeros verificar de manera directa con su aerolínea el estado actualizado de sus vuelos antes de dirigirse al aeropuerto. Esto permitirá evitar traslados innecesarios y facilitará una mejor planificación por parte de los usuarios."

DGAC

En tierra

La aerolínea colombiana Avianca informó que más del 70 % de su flota de aviones A320 a nivel global deberá quedarse en tierra para realizar "una actualización urgente de software", según lo notificó el fabricante aeronáutico europeo Airbus.

"Hoy, Airbus notificó que una parte significativa de la flota de aviones de la familia A320 a nivel global requiere una actualización urgente de software. Por esta razón, los aviones involucrados deberán permanecer en tierra cuando lleguen a sus bases de mantenimiento hasta que se hayan realizado los trabajos. Esta orden afecta a más del 70 % de la flota de Avianca", señaló la compañía en un comunicado.

Avianca, parte del Grupo Abra y líder en Colombia, Ecuador y Centroamérica, advirtió que la medida "inevitablemente" provocará "disrupciones significativas" en sus operaciones durante los próximos diez días.

El anuncio llega después de que Airbus informara que detectó un incidente en el programa de control de vuelo de la familia A320, provocado por la exposición a rayos solares, que afecta a más de la mitad de sus aviones más vendidos.

Una portavoz del fabricante aeronáutico explicó a EFE que el 85 % de los aparatos afectados solo requiere un ajuste informático menor, rápido de implementar y sin un impacto significativo en sus itinerarios.

El 15 % restante necesitará una intervención más profunda, que tomará más tiempo y en algunos casos también un cambio de equipos, aunque no pudo precisar la incidencia que tendrá en su servicio.

Avianca señaló en su comunicado que, ante esta situación, cerró las ventas para viajes hasta el 8 de diciembre "para evitar un mayor impacto y poder reacomodar a los pasajeros en vuelos disponibles".

También indicó que "la compañía realizará las modificaciones requeridas por el fabricante de aeronaves lo antes posible con el fin de reanudar las operaciones y minimizar las disrupciones en el servicio".

Avianca opera una de las redes más grandes de América Latina, con más de 150 rutas, 700 vuelos diarios y una flota de 140 aviones Airbus 320 y Boeing 787 Dreamliner que conectan con más de 80 destinos en más de 25 países de América y Europa.

Con información de agencia EFE y Winston Cano, Emisoras Unidas 89.7*

