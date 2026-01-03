Las tragedias más impactantes en la historia del futbol

El futbol, conocido como el deporte rey, ha sido escenario de grandes alegrías, pero también de profundas tragedias que han marcado su historia. Estas incluyen desastres en estadios por avalanchas, violencia o fallos estructurales, y accidentes aéreos que acabaron con equipos enteros. Uno de ellos ocurrió en diciembre de 1987, es decir, hace 38 años y fue la tragedia aérea de Alianza Lima (8 de diciembre).
Además de la tragedia del Alianza, en toda la historia han existidos eventos catastróficos que enlutaron al futbol. A continuación te presentamos las tragedias más impactantes en el futbol
Tragedia aérea de Alianza Lima (8 de diciembre de 1987)
El accidente aéreo más doloroso del futbol peruano. El plantel de Alianza Lima regresaba de un partido en Pucallpa cuando el avión Fokker F-27 de la Marina de Guerra del Perú se estrelló en el mar de Ventanilla, cerca de Lima, debido a fallas mecánicas y errores humanos.
Murieron 43 personas, incluyendo 16 jugadores (conocidos como "Los Potrillos"), cuerpo técnico, hinchas y tripulación. Solo sobrevivió el piloto.
El club, líder del torneo, completó la temporada con juveniles y préstamos de otros equipos (incluso de Colo-Colo de Chile). Alianza terminó subcampeón y el hecho unió al futbol peruano en solidaridad.
Tragedia de Superga (4 de mayo de 1949)
El avión que transportaba al legendario equipo del Torino F. C. (el "Grande Torino", campeón invicto de Italia) se estrelló contra la basílica de Superga cerca de Turín debido a la niebla.
Murieron 31 personas, incluyendo 18 jugadores. Este equipo dominaba el futbol italiano y aportaba la base de la selección nacional. Es una de las mayores pérdidas de talento en la historia del deporte.
Desastre aéreo de Múnich (6 de febrero 1958)
El avión del Manchester United ("Busby Babes") se estrelló en Múnich tras repostar, debido a hielo en las alas. Murieron 23 personas, incluyendo 8 jugadores jóvenes y prometedores.
Sobrevivió el entrenador Matt Busby y Bobby Charlton. El club se reconstruyó y ganó la Copa de Europa en 1968, en un emotivo homenaje.
Tragedia del estadio Nacional de Lima (24 de mayo de 1964)
Durante un clasificatorio olímpico Perú-Argentina, un gol anulado provocó disturbios. La policía lanzó gases lacrimógenos y las puertas estaban cerradas, causando una estampida. Murieron 328 personas y más de 500 resultaron heridas. Es la peor tragedia en un estadio de futbol en la historia.
Tragedia de Heysel (29 de mayo de 1985)
Antes de la final de la Copa de Europa entre Juventus y Liverpool en Bruselas, hooligans ingleses cargaron contra aficionados italianos, causando el derrumbe de un muro. Murieron 39 personas (mayoritariamente italianos) y cientos resultaron heridas.
El partido se jugó pese a todo, y llevó a la exclusión de clubes ingleses de Europa por 5 años.
Tragedia de Hillsborough (15 de abril de 1989)
En la semifinal de la FA Cup entre Liverpool y Nottingham Forest en Sheffield, una sobreaglomeración en las gradas de pie causó un aplastamiento contra las vallas. Murieron 97 personas (la última en 2021 por secuelas).
Inicialmente se culpó a los aficionados, pero investigaciones posteriores responsabilizaron a la policía y fallos de seguridad, impulsando estadios con asientos obligatorios en Inglaterra.
Tragedia estadio Mateo Flores (16 de octubre de 1996)
La tragedia del estadio Mateo Flores (hoy conocido como estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores) ocurrió el 16 de octubre de 1996 en Ciudad de Guatemala.
Este evento representa una de las peores catástrofes en la historia del futbol centroamericano y una de las mayores tragedias en estadios a nivel mundial.
Antes del inicio de un partido eliminatorio para el Mundial de Francia 1998 entre las selecciones de Guatemala y Costa Rica, una avalancha humana se produjo en la zona de general sur del estadio.
Miles de aficionados intentaron ingresar a la fuerza por un túnel de acceso, a pesar de que el recinto ya estaba lleno. La presión de la multitud provocó que personas fueran aplastadas contra las rejas y graderíos, causando muertes principalmente por asfixia y pisoteo.
Saldo: Casi un centenar de fallecidos y al menos 200 heridos. El partido se suspendió, y posteriormente la FIFA obligó a Guatemala a jugar en campo neutral y cerró temporalmente el estadio.