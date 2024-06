Joselu también dejará el Real Madrid para irse a Catar

Cuando todo indicaba que Joselu Mato continuaría una temporada más en el Real Madrid, el delantero español ha sorprendido a todos con un giro inesperado en su carrera. El internacional español se encuentra a punto de cerrar su traspaso al Al-Gharafa Sports Club de Catar, poniendo fin a una etapa en el club merengue que, aunque breve, fue memorable. Con 17 goles en su haber y una noche inolvidable contra el Bayern de Múnich, Joselu deja una huella imborrable tanto en la afición como en el club.

La llegada de nuevas estrellas como Kylian Mbappé y el joven talento Endrick, sumado a la ya feroz competencia en la delantera del Real Madrid, han sido factores determinantes en la decisión de Joselu. Con 34 años y en una situación contractual que no ofrecía muchas garantías de continuidad, el delantero ha optado por replantearse su futuro. Según informaciones adelantadas por la Cadena Cope y confirmadas por Relevo, su destino no será Arabia Saudita, sino Catar, donde firmará el que probablemente sea su último gran contrato.

🚨⚪️ Joselu leaves Real Madrid and he’s set to join Qatari side Al Gharafa, decision made!

Deal at final stages with Al Gharafa as details will be clarified soon with the striker.

👋🏻 Ancelotti wanted to keep Joselu but he’s set for new chapter in Qatar.

Here we go, soon 🇶🇦 pic.twitter.com/RBmNo0JwVF

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2024