Estados Unidos denunció insultos racistas contra sus jugadores

La Copa América 2024, celebrada en un ambiente de fervor y competencia, ha visto empañado su espíritu deportivo por actos deplorables de racismo. El pasado jueves, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) se pronunció enérgicamente contra los insultos racistas dirigidos a jugadores de la selección de Estados Unidos tras su derrota 2-1 ante Panamá.

El equipo de fútbol de Estados Unidos emitió un comunicado denunciando los “comentarios racistas” que sus jugadores recibieron en redes sociales después del partido contra Panamá. Aunque la selección no especificó los nombres de los jugadores afectados, Folarin Balogun y Chris Richards compartieron en sus redes sociales capturas de pantalla de los insultos recibidos.

U.S. Soccer stands firmly against racism in all forms and will continue to support our players. pic.twitter.com/QayH6AY7ji

— U.S. Soccer Men’s National Team (@USMNT) June 28, 2024