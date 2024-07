¡Su inspiración! Familia de Messi es captada apoyando al astro argentino

La Selección Argentina se enfrenta a la Selección de Ecuador en los Cuartos de Final de la Copa América 2024. Uno de los momentos que ya ha dado mucho de qué hablar fue el emotivo saludo y apoyo de la familia de Lionel Messi.

El famoso 10 salió al campo y fue ovacionado por miles de hinchas, pero la mirada del futbolista buscaba a su familia, hasta que los encontró. El momento pronto se hizo viral.

Con este hecho, Messi se llevó una nueva ovación cuando salió al NRG Stadium de Houston. El argentino comenzó a mirar para ver dónde estaba su familia, tardó en encontrarlos, hasta que pudo verlos.

Messi and his family are very wholesome 😭 pic.twitter.com/wmVq0HSgpm

— Messi Media (@LeoMessiMedia) July 5, 2024