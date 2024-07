Reykon sufre quemaduras en el rostro y piel en pleno concierto

Hace unos días se hizo viral el video en el que vemos a Reykon ser quemado por unos juegos que adornaban el escenario mientras se presentaba en La calle del festival, en Colombia.

El cantante urbano estaba en pleno escenario cuando casi se quema vivo luego de que un lanzallamas utilizado para animar la presentación lo alcanzó y le abrazó parte de su cuerpo.

Las imágenes muestran cómo el cabello del artista se prendió en llamas y también sufrió quemaduras en la piel, rostro, especialmente en uno de sus brazos, esto mientras el público grita alarmado.

A pesar de la intensidad del momento, las llamas se apagaron rápidamente y él fue atendido por el equipo médico una vez que terminó el concierto.

Los informes médicos indicaron que las quemaduras no fueron de gravedad extrema. Él recibió atención médica inmediata en el lugar del incidente y posteriormente fue trasladado para recibir tratamiento adicional.

Reykon ha decidido romper el silencio y tranquilizar a sus seguidores que durante este tiempo se habían mostrado preocupados.

A través de una publicación, él mismo recordó parte de su accidente, y luego se le ve usando un medicamento blanco en sus mejilla, en su ojera y en parte de su brazo.

“Increíble esa llamarada como me pasó por la cara, mi diosito fue muy grande y me protegió enormemente, tengo unas quemaduras de segundo grado en el brazo y en la oreja. Relajados que no pasó nada”, señaló.