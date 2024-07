El talentoso Thiago Alcántara anuncia su retiro

A los 33 años, Thiago Alcántara ha decidido poner fin a su carrera futbolística, un anuncio que ha dejado un vacío en el mundo del fútbol. Con una habilidad innata para controlar el balón y una visión de juego privilegiada, Thiago ha sido un referente en el mediocampo durante más de una década. Sin embargo, las constantes lesiones han llevado al hijo del mítico Mazinho a colgar las botas.

Thiago Alcántara, nacido el 11 de abril de 1991 en San Pietro Vernotico, Italia, se formó en la cantera del FC Barcelona, donde rápidamente destacó por su talento. Su debut en el primer equipo del Barça llegó en 2009, y desde entonces, su carrera estuvo marcada por éxitos y desafortunadas lesiones. En sus primeras temporadas con el club catalán, Thiago ganó cuatro ligas españolas, dos Supercopas de España y una Liga de Campeones de la UEFA, bajo la dirección de Pep Guardiola.

🚨 EXCLUSIVE: Thiago Alcantara has decided to retire from professional football.

Former Barça, Bayern, Liverpool and Spain player has made his decision.

Thiago’s passion and love for the game continues as he’s ready for new chapter in football after few months planning for it. pic.twitter.com/zR4Uvum1rH

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2024