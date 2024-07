Congreso analiza condonar deudas a empresas eléctricas municipales

La Comisión de Asuntos Municipales del Congreso de la República, presidida por el diputado Esduin Javier se reunió con distintos funcionarios este lunes 8 de julio para analizar la Iniciativa de Ley 6349, que propone la condonación de deudas de distintas empresas eléctricas municipales de varias comunas del país, con el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) que incluye capital, intereses y mora hasta enero de 2024.

A la reunión acudieron autoridades del Ministerio de Finanzas, Contraloría General de Cuentas y del INDE, así como Sebastián Siero, Presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), y los alcaldes de Quetzaltenango, Zacapa, Gualán y representantes de otras comunas del país.

Los representantes del INDE informaron que actualmente la deuda de las empresas eléctricas municipales es de más de Q3 mil 200 millones. En tanto los alcaldes de distintas municipales alegaron que las deudas han sido heredadas de administraciones de hace varias décadas y estas son impagables, además les impide invertir en matenimiento.

Esduin Javier, manifestó que la iniciativa de Ley que viene a beneficiar no solo a las municipalidades, también a los habitantes, “Es una deuda millonaria que jamás van a poder los alcaldes o las municipalidades pagar, pagan intereses y no avanzan. Con esta iniciativa se busca condonar la deuda y empezar de cero… Al pasar Ley vendría a regularizar que las municipalidades tendrían que empezar a pagar y no permitirles que se volvieran a endeudar”, expresó.

#AHORA Tras reunión entre representantes del Inde, alcaldes del país, Comisión de Asuntos Municipales del Congreso y Finanzas, esto dijo el diputado Esduin Javier Javier, quien preside dicha comisión | Vía @noel_solis pic.twitter.com/bMqbm0VaNE — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) July 8, 2024

Sebastián Siero, Presidente de la ANAM, indicó que es un problema que ha venido desde hace 15 años, y solo se ha aplazado. “Apoyamos la iniciativa. Este es un problema que viene desde hace más de 15 años y nunca se ha querido atender. Hoy es el momento en el que se le puede dar una solución”, expresó.

#AHORA @sebastiansiero, alcalde de Santa Catarina Pinula y presidente de la ANAM, se pronuncia tras reunión entre representantes del Inde, alcaldes del país y Comisión de Asuntos Municipales del Congreso de la República. “Apoyamos la iniciativa. Este es un problema que viene… pic.twitter.com/XJ9I8vyY69 — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) July 8, 2024

El alcalde de Quetzaltenango, Juan Fernando López, manifestó que la deuda de la Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango viene desde 1978 ya que no ha habido voluntad política del INDE de solucionarlo, “Nos cobran unos precios en interess exorbitantes que ni en esta ni en la otra vida vamos a poder pagar”, indicó.

#AHORA Declaraciones de Juan Fernando López, alcalde de Quetzaltenango, tras reunión entre representantes del Inde, alcaldes del país y Comisión de Asuntos Municipales del Congreso de la República | Vía @noel_solis pic.twitter.com/0PAfYn6SUN — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) July 8, 2024

Con información de Omar Solís