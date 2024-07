Jennifer López publica candente video y aseguran que es indirecta a Ben

Jennifer López celebró el aniversario de su canción “Cambia el Paso” en medio de los constantes rumores de separación con Ben Affleck.

La cantante compartió en sus redes sociales un extracto del video musical, lanzado en 2021, cuyo mensaje aborda el empoderamiento femenino y el cambio personal.

Además de realizar sensuales movimientos en un sexy atuendo, el video acaparó la atención por la letra que habla de la independencia y dejar atrás relaciones que no funcionan, algo que muchos interpretaron como una indirecta al actor.

“‘Su vida es mejor ahora sin él… ella no necesita a nadie para estar bien / Ella no falla, ella no falla’”. Asimismo, otra parte señala: “Él no merece tenerla en sus brazos”, algo que varios fanáticos habrían percibido como una supuesta indirecta.