Médico de la Casa Blanca: Biden no ha sido tratado por Párkinson

El médico de la Casa Blanca, Kevin O’Connor, insistió en que el presidente Joe Biden no ha sido tratado por Párkinson, en medio de una polémica por las repetidas visitas de un experto en esta enfermedad a la residencia del mandatario.

En una carta hecha pública por el propio Gobierno de Biden, el médico aseguró que el neurólogo Kevin Cannard ha trabajado para el Gobierno desde 2012 y que el especialista ha sido el encargado de examinar a Biden como parte de su chequeo anual. “Biden no ha visto a un neurólogo por fuera” de estos exámenes cada año, subrayó la carta. “Ver a pacientes en la Casa Blanca es algo que el doctor Cannard ha hecho por 12 años”, añadió.

BREAKING: Moments ago the White House released the following letter from President Biden’s doctor, Dr. Kevin O’Connor in regards to the multiple visits to the White House by Dr. Kevin Cannard, who the media reported was an expert on Parkinson’s. It reads as follows and seems to… pic.twitter.com/uONWIYgDPl

— Brian Krassenstein (@krassenstein) July 9, 2024