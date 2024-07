Por primera vez, Kate Hudson habla de su fugaz romance con Nick Jonas

Hay famosos que logran mantener su vida íntima y sus relaciones amorosas lejos de ojo público, y así al parecer ocurrió con Kate Hudson con Nick Jonas.

La actriz tuvo un breve romance con el cantante en 2015, y no dudó en revelar algunos detalles en el programa ‘Watch What Happens Live’ del conductor Andy Cohen.

“Él es un hombre viejo en el cuerpo de un joven”, aseguró.

Durante el segmento, el presentador le preguntó sobre su relación con Nick, quien es 13 años menor que ella. “Mirando hacia atrás ahora, ¿Cómo caracterizarías esa relación?”

La estrella se río después de esa pregunta y aseguró que la relación fue un breve “momento” en el tiempo.

En ese tiempo, varios medios de comunicación como TMZ y Page Six informaron que diversas fuentes aseguraban que sí estaban saliendo, aunque los famosos nunca confirmaron su romance.

Palabras sobre la actriz

Aunque su romance fue breve, el miembro de los Jonas Brothers no tuvo más que elogios para Kate Hudson durante una entrevista en enero de 2016 con Complex.

“Kate es increíble. Tuvimos una conexión maravillosa como dos seres humanos que simplemente admiraban cosas el uno del otro y veían algo hermoso en el otro”, declaró al medio.

Sin embargo, se negó a compartir detalles específicos sobre su relación “como parte de [su] mejor esfuerzo por respetarla a ella y su privacidad”.

“No voy a decir si tuvimos sexo o no, pero sí tuvimos una hermosa conexión”, agregó. “Incluso ahora, siento mucha admiración y respeto por ella. Es increíble”.

Tras este breve amorío, Nick salió con varias famosas como Lily Collins y Georgia Fowler, todo esto antes de casarse con la actriz Priyanka Chopra, de 42 años.