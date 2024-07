Francotirador que atacó a Trump tenía en la mira a Kate Middleton

Nuevas noticias han salido a la luz sobre el francotirador que quiso acabar con la vida de Donald Trump durante un mitin llevado a cabo en Butler, Pennsylvania.

Las autoridades están profundizando en las acciones de Thomas Matthew Crooks en los días y semanas previas al intento de asesinato para determinar sus motivaciones.

El joven de 20 años había investigado a Kate Middleton en la web antes de intentar asesinar al expresidente. Él había descargado fotos de la futura reina, según muestra el análisis del FBI de sus dos teléfonos y su computadora portátil.

La policía estadounidense descubrió su aparente fijación con la realeza británica después de registrar la casa de Crooks y confiscar sus dispositivos electrónicos tras su ataque en Pensilvania el sábado pasado.

Entre las búsquedas realizadas se encontraron nombres como Kate, el presidente Biden, Trump, el Fiscal General Merrick Garland y el Director del FBI, Christopher Wray.

Durante el mitin, el francotirador disparó ocho balas, una de las cuales rozó la oreja de Trump, causándole una herida y salvándose de la muerte.

First visuals of the suspect in the #TrumpAssasinationAttempt

pic.twitter.com/23ZXaQFF5x

— Sameer (@BesuraTaansane) July 14, 2024