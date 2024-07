Denuncian a la FIFA por el exigente calendario de partidos

La Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPRO) y las Ligas Europeas, que representan a más de 1000 clubes en 33 países de todo el continente, han presentado una denuncia conjunta contra la FIFA ante la Comisión Europea. La denuncia surge a raíz de lo que consideran una “imposición unilateral” del calendario internacional de partidos, afectando tanto a las ligas nacionales como a la salud de los jugadores.

En un comunicado conjunto, ambas entidades expresaron su preocupación sobre la saturación del calendario internacional de partidos. “El calendario internacional de partidos se encuentra actualmente sobresaturado y es insostenible para las ligas nacionales y para la salud de los jugadores. Las decisiones adoptadas por la FIFA han favorecido a sus propias competiciones y a sus intereses comerciales”, señala el comunicado emitido este martes.

#FIFPRO Europe and @EuropeanLeagues will jointly file a formal complaint to the @EU_Commission against FIFA regarding the international match calendar.

Las críticas se centran en la falta de inclusión de las ligas nacionales y los sindicatos de jugadores en el proceso de toma de decisiones por parte de la FIFA. Según el comunicado, la FIFA ha “rechazado sistemáticamente” la participación de estos actores clave, decidiendo el calendario “de forma unilateral”.

Esta denuncia no es un hecho aislado. El pasado mes de junio, los sindicatos de futbolistas de Inglaterra, Francia e Italia ya iniciaron un procedimiento judicial ante el Tribunal Comercial de Bruselas. En esta nueva denuncia, que cuenta con el respaldo de LaLiga, se argumenta que el calendario de partidos vulnera el Derecho de Competencia de la Unión Europea (UE), constituyendo un abuso de posición dominante por parte de la FIFA.

“Las Ligas Europeas y FIFPRO han informado a la Comisión Europea de su decisión, y colaborarán estrechamente con la Comisión, con las instituciones públicas correspondientes y con las partes interesadas a lo largo de todo el procedimiento de investigación”, concluye el comunicado.

The current calendar was unanimously approved by the FIFA Council, which is composed of representatives from all continents, including Europe, following a comprehensive and inclusive consultation, which included FIFPRO and league bodies.

