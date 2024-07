Mats Hummels podría llegar al Real Madrid

Desde Italia, específicamente a través del diario La Gazzetta dello Sport, llegan rumores sobre la posibilidad de que el defensa alemán Mats Hummels se una al Real Madrid. A sus 35 años, Hummels se encuentra sin equipo tras concluir su segunda etapa en el Borussia Dortmund. Su último partido profesional hasta la fecha fue la final de la Champions League ante el Real Madrid en Wembley, donde los blancos se impusieron 2-0 y Nacho Fernández levantó el trofeo número 15 para el club merengue.

Según las publicaciones italianas, Hummels estaba en avanzadas negociaciones con el Bologna para unirse al club italiano en la próxima temporada. Sin embargo, dichas conversaciones se han ralentizado debido al interés del Real Madrid. Este interés resulta llamativo, ya que Hummels ha tenido una carrera notablemente exitosa entre el Borussia Dortmund y el Bayern de Múnich, y a pesar de su edad, demostró un rendimiento sólido en la temporada pasada.

🔥 Según publica La Gazzetta dello Sport, el ex del Dortmund, ahora sin equipo, está en negociaciones con el Bolonia… 🚀 ¡Pero el interés blanco ha paralizado las conversaciones! ⁉️ ¿Te gustaría como opción para un año? ▶️ https://t.co/hFUd7AaTbT pic.twitter.com/guaNK3mHwQ — Diario AS (@diarioas) July 23, 2024

¿Hummels podría llegar al Real Madrid?

El interés del Real Madrid en Hummels no es casual. Actualmente, la plantilla del club cuenta con una escasez de centrales debido a varias circunstancias. Los únicos centrales sanos son Antonio Rüdiger, Éder Militao y Jesús Vallejo. No obstante, Vallejo no está en los planes del entrenador y se le ha instado a buscar un nuevo equipo. En caso de no encontrar un destino, permanecerá en el club, pero con pocas posibilidades de jugar.

David Alaba, otro pilar defensivo del equipo, está en proceso de recuperación tras una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Se espera que Alaba no esté listo para jugar hasta al menos noviembre. Esta situación ha generado una necesidad palpable de reforzar la línea defensiva.