España clasifica a cuartos de final en el futbol femenino de París 2024

La selección femenina de futbol de España ya está en cuartos de final de los Juegos Olímpicos París 2024. Un golazo de Alexia Putellas de libre directo a falta de cinco minutos para el final confirmó el pase de ronda de las campeonas del mundo a falta de un partido de fase de grupos.

Con la calculadora en la mano, España está en cuartos de final porque, como mínimo, será primera mejor tercera, ya que tiene seis puntos y las rivales de los otros dos grupos no pueden alcanzar esa cifra. En el torneo olímpico femenino pasan a cuartos las dos primeras de cada grupo y las dos mejores terceras.

El asedio español fue total desde el principio, pero a los seis minutos la selección nigeriana avisó de lo que era capaz con un contraataque rápido de la ex del Barcelona Oshoala. España arrinconó en su área a Nigeria, pero las once veces campeonas de la Copa de África sorprendieron con su orden defensivo. Lo que no sorprendió a España fue el físico y la facilidad para contraatacar de su oponente.

La selección de Randy Waldrum encontraba en la banda izquierda una autopista por la que correr a su antojo y así lo hizo Ajibade, que salió como un cohete y se plantó ante la meta de la “Roja”, pero Laia Aleixandri presionó a la jugadora del Atlético de Madrid y Cata atrapó el balón.

¡𝗧𝗘𝗥𝗠𝗜𝗡𝗔 𝗘𝗟 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗗𝗢! Pleno de victorias para la @SEFutbolFem gracias al 𝗚𝗢𝗟𝗔𝗭𝗢 𝗗𝗘 𝗔𝗟𝗘𝗫𝗜𝗔 𝗣𝗨𝗧𝗘𝗟𝗟𝗔𝗦. 🇪🇸🆚🇳🇬 I 1-0 I 90+5′

Tras el paso por vestuarios, Montse Tomé dio entrada a Athenea del Castillo y Olga Carmona para buscar la profundidad por las bandas que le faltó en la primera parte. El asedio español continuaba y de un córner sacado en corto llegó la gran ocasión. Tere centró al área para Alexia, que prolongó con la cabeza y Salma remató con la rodilla, pero fue fuera de juego.

El VAR revisó varios minutos la jugada y devolvió el empate sin goles al marcador. La dupla Oshoala-Ajibade hacía temblar a España, que sufría con cada ataque de su rival. Oshoala lideró la jugada y la dejó de tacón para Ajibade, que envió el balón alto. Quien también tiró fuera una ocasión fue Salma, que se quedó sola ante la portería.

Alexia, que estaba siendo la mejor del partido, volvió a quedarse a nada de marcar. La doble balón de oro buscó la escuadra, pero se quedó a centímetros. También se quedaron cerca Salma, otra vez, y Aitana. Pero el premio a la insistencia, y calidad, llegó. Desde un saque de falta, Alexia marcó un gol antológico para meter en el bolsillo de España el billete a cuartos de final de los Juegos Olímpicos.

Vaya golazo de Alexia Putellas.