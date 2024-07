FOTOS. Dua Lipa aparece embarazada y causa conmoción en las redes

En las ultimas horas, Dua Lipa ha provocado un caos en las redes sociales por los rumores de un posible embarazo.

La cantante británica despertó la curiosidad y el asombro de sus seguidores tras la difusión de unas imágenes y vídeos que mostraban lo que parecía ser un vientre abultado.

Como era de esperarse, las imágenes no tardaron en viralizarse.

¿#DuaLipa embarazada?

¿Cuándo ha pasado esto?

¿Es una maestra de la ocultación de embarazos?, fueron algunos de los comentarios en las redes.

La última vez que se vio a la artista fue hace una semana en sus redes sociales, y su estómago seguía tan en forma como siempre.

Lejos de ser un anuncio personal, las fotografías y vídeos que dieron origen a estos rumores forman parte de una campaña publicitaria para la prestigiosa marca de automóviles de lujo Porsche.

En las imágenes, la vemos luciendo un vientre falso, utilizado como parte de una estrategia promocional. Esta apariencia de embarazo, aunque ficticia, resultó ser convincente para muchos.

Colaboración de la cantante

Dua Lipa ha codirigido el nuevo spot de Porsche en colaboración con Clément Durou, del colectivo We Are FROM LA. Rubricado por la agencia alemana Grabarz & Partner, el anuncio, de dos minutos de duración, se filmó en Ciudad de México.

“Queríamos realmente una historia de Dua Lipa que fuera 100% auténtica, que reflejara adecuadamente su fantasía e imaginación y no fue la típica historia que se abre paso habitualmente en los anuncios de coches.

Así que pensamos que debería ser Dua Lipa quien escribiera y dirigiera el spot”, explica Ralf Heuel, chief creative officer de Grabarz & Partner.

“Nada les pareció demasiado exagerado como para descartarlo, por lo que dejaron realmente dar rienda suelta a mi imaginación”, señaló la artista.

Ella lleva colaborando con Porsche desde noviembre del año pasado, cuando la marca informó a través de su página web su visita al Porsche Experience Center de Los Ángeles.