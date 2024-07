Muere Erica Ash, famosa por su papel en “Scary Movie”

Erica Ash, conocida por su participación en una de las películas de Scary Movie y la serie Survivor’s Remorse, falleció a los 46 años tras una batalla contra el cáncer.

La actriz perdió la vida el pasado 28 de julio y fue su madre Diann Ash quien compartió el comunicado confirmando la noticia.

RIP to actress, Erica Ash 🕊️ She passed away at 46 🙏🏾

Erica had an amazing career playing roles in ‘Survivor’s Remorse’, ‘Real Husbands of Hollywood’, and ‘Mad TV’ pic.twitter.com/HthVzIR53M

— 247 Live Culture (@247LC) July 29, 2024