Grandes cruces en cuartos de final del futbol femenino de París 2024

Un gol de Vanessa Gilles a los sesenta minutos permitió a Canadá ganar a Colombia y lograr el pase a la siguiente ronda, pese a la sanción sufrida, y estará en cuartos de final como la selección cafetera, que se medirá a España por una plaza en las semifinales.

Canadá, defensora del título olímpico, comenzó esta última jornada sin puntos pese a lograr dos victorias en las dos primeras jornadas. Lo hizo así al ser sancionada por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) por espiar con un dron los entrenamientos de Nueva Zelanda antes del inicio de la competición.

Pese a ello, la selección canadiense afrontó el partido con opciones de clasificarse si ganaba a Colombia, algo que consiguió gracias al gol de Vanessa Gilles, de cabeza, a los sesenta minutos, tras una buena asistencia de Jessie Fleming con un centro de falta desde el costado izquierdo de su ataque.

Se termina la fase de grupos en el fútbol femenino de París 2024.

Grupo A

🇨🇦 1-0 🇨🇴

🇫🇷 2-1 🇳🇿

Grupo B

🇩🇪 4-1 🇿🇲

🇺🇲 2-1 🇦🇺

Grupo C

🇯🇵 3-1 🇳🇬

🇪🇸 2-0 🇧🇷

Cuartos de final

🇫🇷 vs 🇧🇷

🇪🇸 vs 🇨🇴

🇺🇲 vs 🇯🇵

🇨🇦 vs 🇩🇪#Paris2024 #futbololimpico pic.twitter.com/hFWZizML4j

