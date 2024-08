Políticos de Taiwán respaldan a la boxeadora Lin Yu-ting

Varios líderes políticos de Taiwán expresaron su respaldo “incondicional” a la boxeadora Lin Yu-ting, de 28 años. Ella es cuestionada por su género en Juegos Olímpicos París 2024.

Al igual que sucedió con la argelina Imane Khelif, Lin fue descalificada del Campeonato Mundial de Boxeo de 2023 por un test de género que determinaba que tenía “ventajas competitivas sobre otras competidoras femeninas”.

El test, cuyos detalles no se han hecho públicos, fue realizado por la Asociación Internacional de Boxeo (IBA). Dicha Asociación no organiza la competición olímpica de París debido a una suspensión previa por parte del Comité Olímpico Internacional (COI) por irregularidades financieras y de arbitraje.

El COI permitió la participación de Khelif y Lin en París. Su base fue de que tenían un documento de identidad femenino y que no eran deportistas transgénero. Pero a ambas boxeadoras se les critica duramente por su presencia en estos Juegos. Hay mensajes de políticos y figuras mediáticas acusándolas de ser hombres y de desvirtuar la competición.

En un mensaje publicado en su cuenta de Facebook, el presidente taiwanés, William Lai (Lai Ching-te), expresó su “apoyo incondicional” a Lin, quien después de su mal desempeño en los Juegos de Tokio “perseveró y volvió a empezar, ganando la primera medalla de oro para Taiwán” en los Juegos Asiáticos del año pasado.

Lin Yu-ting, a Taiwanese boxer who was banned from the Women’s World Boxing Championships after testing positive for XY chromosomes just punched female boxer Sitora Turdibekova in the face on live TV.

He was declared the winner.

Yu-ting is not a winner. He is a cheater. pic.twitter.com/hhjjrRVpJW

— Libs of TikTok (@libsoftiktok) August 2, 2024