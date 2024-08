Rihanna aparece sin nada de ropa y con cristales en su cuerpo

Rihanna sorprendió al aparecer en su tierra natal para las celebraciones del Festival de Carnaval en Barbados.

Aunque la cantante no se deja ver mucho en público y está alejada de la industria musical, lo cierto es que en cada pequeña aparición deslumbra.

Esta vez decidió resaltar toda su sensualidad con un atrevido enterizo hecho con malla nude transparente con el que hizo alarde de su silueta de impacto y belleza sin igual.

El atuendo contó con figuras en forma de serpiente bordadas con lentejuelas y cristales rojos y plateados. Además, llevaba una gargantilla unida al resto de la prenda y hombreras caídas.

La creadora de Fenty Beauty se ha mostrado espléndida físicamente, a menos de un año de haber tenido a su segundo hijo. El conjunto lo completaba un tocado de cristal a juego con el resto del vestuario.

rihanna at the barbados crop over festival today pic.twitter.com/dFldsnm4Mt

— 2000s (@PopCulture2000s) August 5, 2024