Ministro del CIV: “Apenas la ruta esté lista y disponible lo vamos a anunciar”

El ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Félix Alvarado, se refirió este jueves 6 de agosto a la situación del kilómetro 44 de la autopista Palín-Escuintla, donde se llevan a cabo trabajos tras un socavamiento que dejó inhabilitada la ruta desde hace semanas.

Preliminarmente se informó por parte de la cartera que hoy se habilitarían los primeros dos carriles para que pueda circular en ambos sentidos todo tipo de vehículos. Esto correspondería a la fase 1 del proceso de rehabilitación del tramo.

Sin embargo, al preguntarle al funcionario durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, sobre el momento específico en el que se pretendía abrir el paso esto fue lo que respondió:

“No puedo decir hora, pero una cosa sí voy a decir: apenas la ruta esté lista y disponible lo vamos a anunciar, porque evidentemente le urge a la población”.

Alvarado señaló que lo que se tienen son estimaciones, pues indicó que la variable clave es el clima. “Nosotros prevemos terminar las obras en los plazos que se señalan, pero son plazos que no contemplan los tiempos de lluvia”, dijo.

“Eso lo quiero dejar muy claro, porque puede provocar un poco de ansiedad en las personas el que no se está cumpliendo con una hora o día, pero es que realmente no se trata de eso. Se trata de horas de trabajo y esas se dan dependiendo de lo que el clima permite”, agregó.

En el caso de las obras en ese sector, mencionó que la lluvia es una variable sumamente importante, en especial para los trabajos de compactación de la tierra, lo que significa que aunque sean relativamente ligeras puedan generar problemas.

“Seguimos sobre la perspectiva de que podamos en cuestión de horas estar entregando y abriendo los primeros dos carriles. Pero insisto, estemos claros que el clima es lo que decide”, señaló.

#EUEnfoqueNoticioso Félix Alvarado, ministro de Comunicaciones: “¿Cuánto le está costando al Estado? La pregunta hay que plantearla al revés. La pregunta es: ¿Cuánto no le está costando al Estado? Porque nosotros en este momento no podemos invertir (…) Ha sido una combinación… pic.twitter.com/PZFRskDcxq — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) August 8, 2024

Trabajos en la autopista sin costo para el CIV

El titular del CIV explicó que no se han invertido fondos públicos en la obra en la autopista Palín-Escuintla. “Nosotros como Estado no podemos invertir. En este momento no hay recursos del Estado invertidos en este trabajo”, expuso.

Según detalló, desde el principio se ha tenido que hacer coordinaciones, lo que incluye al Cuerpo de Ingenieros, empresarios de la localidad movilizados por la Gobernación Departamental de Escuintla y también a la empresa concesionaria y su contratista.

“Ha sido una combinación de recursos movilizados a través de coordinación”, puntualizó.