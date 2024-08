Noah Lyles corrió los 200 metros en París 2024 con Covid

En la final de los 200 metros lisos de los Juegos Olímpicos de París 2024, Noah Lyles, el velocista estadounidense y vigente campeón olímpico de los 100 metros, acaparó la atención mundial no solo por su participación en la carrera, sino por la inesperada revelación de que estaba corriendo con COVID-19.

Antes de la final, Lyles sorprendió a los espectadores y medios de comunicación al ingresar a la pista con una mascarilla. Este acto inusual encendió las alarmas entre los seguidores y los periodistas, sugiriendo que algo no estaba bien con el campeón. La preocupación se confirmó poco después, cuando se dio a conocer que Lyles estaba luchando contra una infección por coronavirus.

A pesar de las sospechas y la creciente preocupación, el atleta decidió competir en la final, enfrentando uno de los mayores retos de su carrera. Lyles, quien había demostrado una forma impresionante durante las pruebas y eliminatorias, se presentó en la final con el objetivo de asegurar su lugar en la historia olímpica.

En la final de los 200 metros lisos, Lyles terminó en la tercera posición con un tiempo de 19.70 segundos. Esta marca, aunque notable, estuvo lejos de su mejor registro personal de 19.31 segundos y del oro, que fue para Letsile Tebogo de Botsuana, quien estableció un nuevo récord de África con un tiempo de 19.46 segundos. La medalla de plata fue para el estadounidense Kenneth Bednarek con un tiempo de 19.62 segundos.

A lo largo de la carrera, Lyles mostró señales de desgaste y fatiga extrema. A su finalización, fue evidente que el esfuerzo había pasado factura. El velocista se desplomó en la pista, necesitando atención médica inmediata. Pasó casi un minuto con la rodilla en el suelo, visiblemente exhausto y con dificultades para moverse.

Tras la carrera, Lyles recibió atención de un equipo médico que le asistió mientras estaba en una silla de ruedas. Su condición era preocupante, ya que se le vio llevándose las manos a la cara y mostrando claros signos de fatiga extrema y dificultades respiratorias. Las sospechas se confirmaron cuando la US Track and Field (federación de atletismo norteamericana) anunció que Lyles había dado positivo por COVID-19 dos días antes de la final.

After his bronze medal in the 200m, US Track and Field have confirmed Noah Lyles has Covid.#BBCOlympics #Olympics #Paris2024 pic.twitter.com/X878I5dPW9

— BBC Sport (@BBCSport) August 8, 2024