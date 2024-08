VIDEOS: Terremoto y posterior tsunami dejan heridos en Japón

Un terremoto de magnitud 7.1 sacudió este jueves en el sudoeste de Japón y un posterior tsunami de hasta medio metro golpeó las costas de ese país, dejando al menos dos heridos leves, así como cuantiosos daños materiales.

El terremoto tuvo lugar a las 16:43 horas (locales), frente a las costas de la prefectura de Miyazaki, en la isla meridional de Kyushu, y ocurrió a una profundidad de 30 kilómetros en el mar de Hyuga, detalló la Agencia Meteorológica de Japón (JMA, por sus siglas en inglés).

Video of the M7.1 earthquake that hit Japan about an hour ago 👀 pic.twitter.com/BrG8u8piOq

More video of the M7.1 earthquake that hit Japan earlier 👀 pic.twitter.com/CKZvwHAkc6

An earthquake with a magnitude of 7.1 has been recorded in the southwest of Japan near Kyushu Island, a tsunami threat has been announced.

Videos of today’s earthquake are being published on social networks. pic.twitter.com/kVzmQjOV5o

— NEXTA (@nexta_tv) August 8, 2024