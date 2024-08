El Columbus Crew de Hagen enfrentará al Inter Miami en la Leagues Cup

El Columbus Crew continúa su camino en la Leagues Cup 2024 tras una contundente victoria por 4-0 sobre el Sporting Kansas City, lo que les asegura un lugar en los octavos de final del torneo. Este triunfo, marcado por la destacada actuación del arquero guatemalteco Nicholas Hagen, fue crucial para el equipo de Ohio, que ahora se enfrentará al Inter Miami de Lionel Messi en la siguiente fase.

El Columbus Crew dominó de principio a fin el encuentro disputado en el Lower.com Field, casa del equipo. Con una sólida defensa y un ataque implacable, lograron neutralizar a un Sporting Kansas City que nunca encontró su ritmo en el partido. Nicholas Hagen, quien fue titular en este crucial enfrentamiento, se destacó bajo los tres palos, mostrando seguridad y reflejos rápidos para mantener su arco en cero.

Movin’ On 🤩➡️

The Crew will host the Leagues Cup Round of 16 match at @LowerFieldCbus this Tuesday, against Inter Miami CF. #Crew96 | #VamosColumbus

— The Crew (@ColumbusCrew) August 10, 2024