Arsenal se presenta con triunfo en la temporada 2024/25 de la Premier League

El Arsenal comenzó su campaña en la Premier League 2024/25 con una contundente victoria 2-0 frente al Wolverhampton Wanderers, un resultado que reafirma sus aspiraciones de pelear por el título en esta temporada. Bajo la dirección de Mikel Arteta, los gunners demostraron una gran capacidad ofensiva y solidez defensiva, mostrando un juego fluido que deleitó a los aficionados presentes en el Emirates Stadium.

Desde el primer minuto, el Arsenal salió decidido a imponer su ritmo de juego. Con una alineación que incorporó a algunas de sus nuevas incorporaciones, como Declan Rice y Kai Havertz, el equipo londinense se mostró superior al Wolverhampton en todas las líneas. La presión alta y el control del balón fueron las características clave que marcaron el inicio del partido, con los locales dominando la posesión y buscando constantemente espacios en la defensa rival.

