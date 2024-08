Himno de la Champions League sufre un cambio; ¿Te gusta?

La edición 2024-2025 de la UEFA Champions League, la cual tendrá un formato nuevo de competencia, también realizó un cambio muy significativo en su himno, una melodía que, desde hace años, exactamente desde 1992, es el pan diario de la afición futbolera, y el cual representa una canción llena de grandezas.

“Esta nueva versión introducirá ligeras modificaciones en los arreglos de viento y un destacado solo de trompeta al final. No obstante, la melodía sigue siendo fácilmente reconocible para los aficionados”, señala el medio Infobae.

Durante la fase del playoff, en la cual hay siete eliminatorias, las cuáles definirán el complemento de los 36 equipos participantes; hubo un detalle que no se le escapó a la afición, y fue la introducción del nuevo arreglo del himno de la Champions League.

UEFA has released an updated version of the Champions League anthem. Now, before the tournament matches, a new arrangement is played with an emphasis on the vocal part. How do you like this change?@beincrypto @ton_blockchain @ChampionsLeague pic.twitter.com/44XdqSWbJ0

— Vladislav|Maincard (@Vladislav136412) August 21, 2024