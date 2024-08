Real Madrid y Como 1907 acuerdan traspaso de Nico Paz

El Real Madrid C. F. y el Como 1907 han llegado a un acuerdo para el traspaso de nuestro jugador Nico Paz.

Nico Paz llegó al Real Madrid en 2016 con 11 años, y desde entonces ha jugado en todas las categorías de nuestra cantera, proclamándose campeón de la Copa del Rey juvenil en 2022 y en 2023, y campeón de la Copa de Campeones juvenil en 2023. Formó parte del Castilla durante dos temporadas.

Además, ha jugado ocho partidos oficiales con el primer equipo del Real Madrid, con el que se ha proclamado campeón de la Champions League en 2024.

El Real Madrid le desea mucha suerte a él y a su familia en esta nueva etapa de su vida.

Como 1907 has secured the signing of rising star Nico Paz from La Liga Champions, Real Madrid. The 2004 born attacking midfielder and Argentinian youth international will join the club on a four year deal. pic.twitter.com/LkcF69RA37

— Como1907 (@Como_1907) August 25, 2024