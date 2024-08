Nicholas Hagen reconoce que no todo ha sido fácil

Era el 14 de junio del 2024 y Guatemala le ganaba a Argentina 0-1 con autogol de Lisandro Martínez (4), pero al minuto 11 con 31 segundos, Nicholas Hagen cometió el peor error de su vida y le cedió prácticamente a Lionel Messi el empate de ese amistoso que terminó con triunfo 4-1 de los actuales campeones del mundo,

El mundo se le caía a pedazos a Nicholas Hagen, objeto de fuertes críticas en las redes sociales. Pero casi dos meses y medio después de ese capítulo que le marcó su vida futbolística, el portero chapín deja atrás ese mal recuerdo y le da al país la satisfacción de ver a uno de sus legionarios levantar un título de campeón con un equipo estadounidense.

Nicholas Hagen y su Columbus Crew se consagraron la noche del domingo como los campeones de la Leagues Cup, torneo en el cual participan equipos de Estados Unidos y México.

Hagen fue fundamental para que su club, el cual es el campeón defensor de la MLS, ganara 3-1. Al final del partido el portero que salió de Municipal atendió a los medios de comunicación y analizó su actual momento con el Crew.

Nicholas Hagen y el Columbus Crew son campeones de la Leagues Cup El portero guatemalteco fue titular en la final y terminó por levantar la copa de campeones.

Habla de la Selección Nacional

“Creo que esto no lo he logrado solo, ha sido con el apoyo de mi familia y de Guatemala. A pesar de ser una presión extra, es una presión buena que me ayuda a seguir mejorando y poner a Guatemala en alto”, reconoció Hagen.

El portero añadió: “Yo estoy en este equipo (Columbus Crew) no por quedar campeón, sino por la experiencia porque sabía que me sería mejor”.

En ese sentido, se le preguntó por su relación y la experiencia que toma en el Columbus para aportar en la Selección Nacional de Guatemala, donde es un titular indiscutible de Luis Fernando Tena. “Al final, la Selección lo sabe, tengo muy buena comunicación con el técnico. La meta de la Selección es llegar al Mundial, y que yo esté en la mejor forma física y ritmo de juego”.

Amplió: “Yo sé que no estoy jugando todo lo que yo quisiera jugar, pero me estoy fogueando con los mejores día a día. Yo sé que cuando llego a la Selección tengo mucho que probar. Mi rendimiento de 10 juegos se basa en uno, y eso me motiva a seguir haciendo las cosas bien”.

Portero Guatemalteco habló del partido y su participación en la final de Leagues Cup 2024

Triunfo y dedicación

Tras coronarse campeón de la Leagues Cup, Nicholas Hagen recordó lo difícil que ha sido para él el cambio de Europa a América.

“En mi persona fue muy difícil y de muchos cambios: Salir de Noruega y llegar a Israel, y salir de Israel y venir acá (Estados Unidos) a un lugar nuevo. Un lugar que tenían muchos nombres. Se está cumpliendo una de mis metas: Competir contra grandes personas, que nos motivamos a ser mejores”.

Por último, Hagen dedicó su triunfo y el título a su familia y a la gente de Guatemala, así como a su equipo. Además, recordó a: “Todas esas personas que no solo están en las buenas, sino en las malas”.

De Guatemala pa' el mundo 🏆