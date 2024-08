VIDEO. ¡Está que arde! Exhiben a Gala Montes besándose en la cama con Agustín

Agustín Fernández continúa generando controversia por su triángulo amoroso con Gala Montes y Gomita “La Casa de los Famosos México 2024”.

Justo cuando parecía que el modelo argentino tomaría distancia de ambas habitantes, protagonizó un apasionado momento con la actriz en la habitación del líder y la producción cortó la transmisión.

Fue durante la mañana de este martes 27 de agosto cuando ella lo despertó con un apasionado beso, quien no solo la correspondió sino también la abrazó.

No te juzgo Gala, todas hemos caído con peores, disfruta amore que vida hay una y oportunidades pocas, espero hoy lo pongan en el cine, pago por ver la cara de Gomita. 😂 #LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMx pic.twitter.com/RQqHAKto96

Quien en sano juicio wey le cree a Gala montes que no está detrás del pendejo de Agustin y al otro día baja diciendo cosas bien pendejas al team mar #LaCasaDeLosFamososMx2 #LaCasaDeLosFamososMx #LCDFMX https://t.co/1lUqKKGVzO

Segundos después, la transmisión en vivo se interrumpió, pues la producción cambió el encuadre a otra habitación de la casa, por lo que se desconoce qué sucedió con los “enamorados”.

Este inesperado encuentro ocurrió después de que Agustín se posicionó en contra de la villana de Televisa en la quinta gala de eliminación, donde no solo aseguró que se sintió utilizado por ella para darle celos a Gomita-

“Cuando estaba bailando con ella me viniste a buscar solo para molestarla y me sentí un poco utilizado (…) eso me dolió un poquito”., dijo.