Problemista, la surreal experiencia de un migrante

El escritor y comediante salvadoreño Julio Torres estrena mañana jueves 29 su película El Problemista en Guatemala. Este es un filme en el que comparte pantalla con la reconocida Tilda Swinton y está inspirado en su infancia y los retos que enfrentó al emigrar a Nueva York.

Torres, de 37 años, es reconocido por ser el cocreador de la serie de comedia bilingüe de HBO ´Los Espookys´ y pertenecer al grupo de escritores de Saturday Night Live. El comediante escribió, dirigió y protagonizó ‘El Problemista’ producida por la compañía A24.

El salvadoreño interpreta a Alejandro, un inmigrante que quiere diseñar juguetes que dejen enseñanza a los niños. Pero que tendrá que abrirse camino en una serie de trabajos a la sombra de las autoridades porque no tiene estatus legal.

El destino del personaje dependerá en gran medida del patrocinio de Elizabeth interpretado por la británica Swinton, una artista excéntrica convertida en una marginada. Torres describió a Problemista como una película sobre personas que se sienten al margen y esperan encontrar una manera de entrar, según dijo en una entrevista reciente con NBC.

A24 describe a la película, que se estrena en cines como “una aventura surrealista. Todo a través de los mundos igualmente traicioneros de la ciudad de Nueva York y el sistema de inmigración de Estados Unidos”.

Nacido en San Salvador, Torres emigró a Estados Unidos para estudiar en The New School en Nueva York. En dicho lugar obtuvo un título en literatura en 2011 y comenzó su carrera como comediante.

Sinopsis:

Alejandro es un aspirante a diseñador de juguetes de El Salvador que lucha por dar vida a sus inusuales ideas en la ciudad de Nueva York. A medida que se le acaba el tiempo de su visa de trabajo, un trabajo ayudando a un errático marginado del mundo del arte se convierte en su única esperanza para permanecer en el país y hacer realidad su sueño.