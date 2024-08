Karol G lanza versión de “Vivo por ella” junto a Andrea Boccelli

Karol G y Andrea Bocelli unieron sus talento para lanzar una nueva versión de la canción “Vivo por ella”.

Esta colaboración forma parte del próximo álbum del cantante italiano, titulado Duets, el cual saldrá a la venta el 25 de octubre en celebración a su 30 aniversario en la música.

Vivo por ella se lanzó en 1995 y desde entonces ha sido un éxito en la carrera del artista. La primera versión en español fue interpretada junto a Marta Sánchez.

“Esta canción ocupa un lugar muy especial en mi corazón, y es un gran honor reimaginarla con una de las nuevas artistas más talentosas y emocionantes del mundo.

Su hermosa voz ayuda a crear una celebración atemporal del amor y la música que encontrará nuevos fans y resonará a través de las generaciones”, expresó Bocelli sobre su colaboración.

‘La Bichota’, ganadora de múltiples premios Latin Grammy y Grammy, ha sido la artista femenina de música latina más escuchada mundialmente en la plataforma Spotify durante los últimos cuatro años.

Palabras de la cantante

“Descubrí a Andrea cuando era adolescente. Estaba superconectada con su música, el poder de su voz y su forma única de crear música.

Esta canción es un gran honor para mí, es una canción que siempre me ha gustado, y cuando me invitaron a cantar Vivo por ella me sentí como en casa. Es un tema que realmente siento dentro de mí, siento que va a ser un punto especial en mi carrera”.

Esta colaboración llega en un momento particularmente exitoso para Karol G, que recientemente concluyó su gira mundial Mañana será bonito, logrando la gira latina más taquillera realizada por una mujer en la historia.

Los seguidores de la paisa se mostraron orgullosos de la artista y la felicitaron en las redes sociales: