Calendario de partidos de la UEFA Champions League 2024/25

Calendario de la primera fase de la UEFA Champions League 2024-2025, que empezará con la primera jornada en tres fechas en septiembre, martes 17, miércoles 18 y jueves 19, y acabará con una unificada a las 13.00 horas del miércoles 29 de enero.

Los ocho primeros accederán directamente a octavos. Los que acaben entre el noveno y el puesto 24 disputarán una eliminatoria a doble partido en febrero, para completar los octavos de final, y los situados entre el 25 y el 36 quedarán eliminados, sin opción de pasar a ninguna otra competición.

Después se mantendrá el formato de eliminatorias a doble partido, hasta la final del 31 de mayo de 2025 en el Allianz Arena de Múnich.

Los clubes que terminen del 1 al 8 en la fase liga serán cabezas de serie en octavos de final y jugarán el partido de vuelta en su casa.

En caso de empate el primer criterio para decidir será la diferencia de goles. Luego, si los clubes se hubieran enfrentado, el resultado del enfrentamiento, y sino lo hubieran hecho el número de goles. Posteriormente el número de victorias.

