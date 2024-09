El Chelsea Femenino prohíbe autógrafos y ‘selfies’ por motivos de seguridad

El Chelsea Femenino ha tomado una medida drástica para garantizar la seguridad tanto de las jugadoras como de los aficionados, prohibiendo la firma de autógrafos y la toma de ‘selfies’ antes y después de los partidos. Esta decisión ha surgido en respuesta a los crecientes problemas de seguridad que han acompañado el aumento de popularidad y asistencia en los partidos del equipo, que compite en la Superliga Femenina de Inglaterra.

El club inglés anunció que, debido a las aglomeraciones que se generan alrededor de las jugadoras en los días de partido, las futbolistas no podrán interactuar directamente con los aficionados en los estadios. En su comunicado, el Chelsea explicó que la falta de control en los alrededores de los campos ha generado situaciones de peligro, no solo para las jugadoras, sino también para los propios hinchas. La presión sobre las futbolistas para detenerse a firmar autógrafos y tomarse fotos ha incrementado, lo que a veces deriva en insultos y agresiones verbales cuando no pueden atender a todos los seguidores.

El Chelsea explica los motivos

“Ha habido momentos en los que la seguridad tanto de las jugadoras como de los aficionados ha estado en riesgo debido a las multitudes que se forman antes y después de los partidos. Somos conscientes de que esta decisión puede decepcionar a algunos, pero creemos que es lo mejor para garantizar un entorno seguro para todos”, afirmó el Chelsea en su comunicado oficial.

El equipo femenino del Chelsea ha experimentado un notable crecimiento en la asistencia de aficionados, lo que ha sido motivo de celebración para el club y el fútbol femenino en general. Sin embargo, este crecimiento también ha traído desafíos, ya que muchos de los partidos se juegan en estadios más pequeños, como Kingsmeadow, que tiene una capacidad limitada de 5.000 personas. El estadio, a menudo lleno hasta el máximo de su capacidad, ha visto cómo el incremento de fanáticos genera situaciones de caos en los accesos y salidas.

A pesar de la prohibición de autógrafos y ‘selfies’, el Chelsea se ha comprometido a continuar fomentando el contacto entre las jugadoras y los seguidores a través de otros eventos organizados fuera de los días de partido. “Trabajaremos en crear más oportunidades para que los aficionados puedan interactuar con las futbolistas en un ambiente controlado y seguro”, mencionó el club, asegurando que la prioridad es evitar cualquier tipo de riesgo o situación desafortunada dentro y fuera de los estadios.

El grupo oficial de seguidores del Chelsea también se pronunció al respecto, mostrando su apoyo a la medida. Aunque reconocieron que la decisión puede ser vista como “dura”, también destacaron que es “esencial” para proteger tanto a las jugadoras como a los aficionados, especialmente en un momento en el que la popularidad del fútbol femenino está en su apogeo.