Surinam pierde paso en la Nations League de la Concacaf

Este lunes se desarrollaron los dos primeros partidos correspondientes al grupo A de la Liga A de la Nations League de la Concacaf 2024-2025, que incluyó la participación de Surinam, uno de los tres líderes que tenía este sector tras celebrarse la primera fecha el jueves pasado. Costa Rica y Guatemala son los otros dos conjuntos que tenían esa condición de líder.

Surinam, que en la fecha pasada derrotó de visitante a Guyana 1-3, este día se vio sorprendida por Guadalupe y los derrotó 1-0. El cuadro guadalupeño venía de ser goleado por Costa Rica (3-0).

El Stade Roger Zami, en Guadalupe, acogió el partido correspondiente a la fecha 2 de la fase de grupos de la Nations League. Y un gol solitario de Jordan Leborgne al 67 sirvió para que se diera una sorpresa en el grupo. La selección de Guadalupe suma un triunfo que le permite soñar ahora con un boleto a los cuartos de final. Por grupo clasifican los dos primeros, de los seis participantes.

Jordan Leborgne breaks the deadlock to give Guadeloupe a 1-0 advantage! ⚽ #CNL pic.twitter.com/wHGx3GlW7E

En el otro partido del grupo A, donde están Guatemala, y el cual se jugó en horario simultáneo, la selección de Guyana llegó a Martinica e igualó 2-2.

El Stade Municipal Pierre-Aliker de Fort-de-France fue el escenario deportivo de este partido que también atrajo las miradas de los aficionados chapines.

Los visitantes se pusieron adelante gracias al doblete de Isaiah Jones, quien marcó sus goles en el 14 y 24. Al cierre del primer tiempo, 45+2, Brighton Labeau descontó para Martinica.

En la segunda parte, cuando el partido expiraba, Rudy Varane (86) encontró el empate final del partido.

Rudy Varane ties the game 2-2 in the last minutes of the match! ⚽#CNL pic.twitter.com/xcvohi9zv7

— Concacaf Nations League (@CNationsLeague) September 9, 2024