CSJ deniega amparo sobre proyecto de pacto colectivo del magisterio

El Ministerio de Educación (Mineduc) dio a conocer este miércoles 11 de septiembre que fue notificado con respecto a la denegatoria provisional por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de un amparo interpuesto por el Movimiento Cívico Nacional (MCN) con relación al proyecto del pacto colectivo de condiciones de trabajo del magisterio.

La referida propuesta fue presentada bajo reserva por el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), dirigido por Joviel Acevedo, ante las autoridades del anterior Gobierno. En tanto, con la decisión de los magistrados se mantiene la confidencialidad.

Asimismo, reiteró su compromiso con una negociación transparente del Pacto Colectivo de Educación y manifestó su disposición de publicar el proyecto, aunque aclaró que para ello es necesario que se levante la reserva de confidencialidad por parte del STEG o bien que lo permita la interpretación de la legislación vigente.

La CSJ suspendió en mayo pasado el amparo que buscaba que el Ministerio de Educación hiciera público el proyecto de pacto colectivo que se negocia con el líder sindical Joviel Acevedo.

El abogado Edgar Ortiz dio a conocer que la Corte resolvió suspender el amparo que interpuso junto a otros profesionales del derecho el día 4 de ese mes, a través del cual solicitaban que se ordenara a dicha cartera hacer pública la propuesta. En ese sentido, Ortiz agregó que apelara la resolución ante la Corte de Constitucionalidad (CC).

“Los argumentos de la CSJ, que no compartimos, para suspender el amparo son formales. Dicen que no tenemos legitimación activa y que no hay definitividad. Argumentan que no hemos solicitado la información y no se nos ha negado”, indicó el abogado.