Proyecto de pacto colectivo de Educación continúa siendo confidencial

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendió el amparo que buscaba que el Ministerio de Educación (Mineduc) hiciera público el proyecto de pacto colectivo que se negocia con el líder sindical Joviel Acevedo.

El abogado Edgar Ortiz dio a conocer que la Corte Suprema de Justicia resolvió suspender el amparo que interpusieron junto al abogado Javier Urizar, el pasado 4 de mayo de 2024, a través del cual solicitaban que la Corte ordenará a dicha cartera hacer público el proyecto de pacto colectivo que se negocia con el líder sindical. Ortiz agrego que apelara la resolución ante la Corte de Constitucionalidad (CC).

“Los argumentos de la CSJ, que no compartimos, para suspender el amparo, son formales. Dicen que no tenemos legitimación activa y que no hay definitividad. Argumentan que no hemos solicitado la información y no se nos ha negado”, indicó el abogado Ortiz.