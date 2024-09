Bon Jovi rescata a una mujer que intentaba quitarse la vida

Bon Jovi se convirtió en un héroe al evitar una posible tragedia cuando salvó a una mujer que se encontraba al borde de un puente que quería suicidarse.

El incidente ocurrió en Nashville, Tennessee mientras el cantante grababa su nuevo video musical en el puente peatonal John Seigenthaler.

Según imágenes de seguridad compartidas por el Departamento de Policía Metropolitana (MNPD), el intérprete se acercó a una mujer que estaba de pie en la cornisa del puente, aparentemente en una situación de crisis.

Un video muestra a la estrella del rock hablando con la mujer durante varios minutos, luego la ayudó a regresar a una parte segura del puente con la asistencia de otra persona.

El departamento de policía le agradeció públicamente a través de su cuenta en la red social X, diciendo:

El jefe de policía John Drake elogió la acción del cantante y subrayó la importancia de la colaboración comunitaria en situaciones de crisis.

“Nos corresponde a todos ayudarnos mutuamente a mantenernos a salvo”, expresó Drake.

A shout out to @jonbonjovi & his team for helping a woman on the Seigenthaler Ped Bridge Tue night. Bon Jovi helped persuade her to come off the ledge over the Cumberland River to safety. "It takes all of us to help keep each other safe,"–Chief John Drake https://t.co/1YejKJ2WgM

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) September 11, 2024