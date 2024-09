Willy Coito Olivera reconoce que el duelo ante Achuapa fue complicado

Comunicaciones necesitó de un gol de Erick Lemus al 89 para lograr vencer al Deportivo Achuapa en el inicio de la séptima fecha del Torneo Apertura 2024 de la Liga Guate Banrural y de esta forma recuperar el liderato de la competición.

Ante dicho resultado, el técnico uruguayo Willy Coito Olivera se refirió al partido y reconoció que el mismo fue complicado. Además, reconoció que el equipo tiene ciertas bajas de jugadores que son fundamentales.

“Fue un partido que por momentos se nos complicó. Si bien llevamos la iniciativa del duelo durante el mayor tiempo, algunos contragolpes y transiciones del equipo rival llevaban peligro. Ante ello, teníamos que mantener la solídez atrás para mantener el arco en cero y tratar de anotar para ganar el partido”, dijo Coito Olivera en la conferencia pospartido.

Añadió: “Pero ante muchas bajas que hemos tenido creo que el resultado es bueno. Tomamos el primer lugar y lo importante que el equipo no bajó los brazos y luchó hasta lo último”.

#Apertura2024 | Una anotación de Erick Lemus en el último minuto del partido, le dio el triunfo a los cremas ante Achuapa en el estadio Cementos Progreso 👻⚽https://t.co/zhuS0EX8M0 — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) September 12, 2024

Viaje a Estados Unidos

El próximo domingo 15 de septiembre, Comunicaciones tendrá en Estados Unidos un duelo amistoso ante Municipal como parte del clásico guatemalteco en el cual estará en disputa una copa.

En ese sentido, Willy Coito se refirió a detalles del viaje. “Tenemos el equipo con muchos jugadores que están lesionados, sentidos y otros que no pueden viajar por el tema del visado. Incluso hay integrantes del cuerpo técnico que no pueden viajar por las visas, pero no es excusa para nosotros”, dijo Coito.

En ese sentido, el técnico de Comunicaciones, asegura que Comunicaciones afrontará el clásico nacional en suelo estadounidense con el mismo compromiso que tiene el club en cada uno de los partidos.

“Nosotros vamos a salir a jugarlo como se juegan los clásicos y como está acostumbrado a jugarlo Comunicaciones”.

Descartados

Willy Coito confirmó el nombre de algunos jugadores que, por lesión o inconvenientes de visado, no viajarán a Estados Unidos. “Lo de Alejandro Prieto es un golpe en la rodilla, y es uno de los jugadores que no tiene visa para poder viajar”, dijo el uruguayo.

Continuó: “Algunos otros como el caso de José Corena, Carlos Mejía, Diego Casas tampoco tienen visa, y otros por su tratamiento (José Contreras). Se busca recuperarlos para lo que viene, partidos muy difíciles contra la Liga Deportiva Alajuelense (en Copa Centroamericana)”.

Comunicaciones asumió de nuevo el liderato del campeonato tras el triunfo ante Deportivo Achuapa con un gol de quien fuese jugador de los “Cebolleros”, Erick Lemus, quien resultó expulsado al recibir una segunda amonestación por quitarse la camisola durante la celebración del gol.

Comunicaciones juega este domingo 15 de septiembre ante Municipal en Estados Unidos, posteriormente, el miércoles 18 de septiembre se pone al día en el calendario al visitar a Deportivo Mixco, en partido correspondiente a la fecha seis.

#Apertura2024 | 🗣️ Willy Coito Olivera, técnico de Comunicaciones, da sus impresiones tras el triunfo (1-0) de Comunicaciones ante Achuapa por la séptima jornada del Apertura 2024. Vía: Alex Meoño pic.twitter.com/7agM77ev1M — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) September 12, 2024