VIDEO. Momento exacto en que un rayo impacta a joven

En redes sociales se viralizó un video que muestra el impactante momento en que un joven es alcanzado por un rayo mientras se grababa bailando junto a su hermano y un amigo en un muelle. El clip capta el instante exacto del relámpago golpeando al joven y los momentos posteriores al impacto.

La persona afectada, identificada como Pavel Smirnov, un ruso de 32 años que se encontraba de vacaciones en Georgia, Estados Unidos, fue alcanzada por el rayo el pasado 11 de septiembre. En el video, se observa cómo la descarga eléctrica lo golpea, haciéndolo caer al suelo mientras su ropa se incendia. Su hermano, quien milagrosamente salió ileso, y su amigo, intentaron apagar las llamas que consumían la camiseta de Pavel.

Según testigos, una ambulancia llegó al lugar y trasladó a Pavel al hospital de Batumi, donde fue atendido por quemaduras en el estómago, espalda y piernas. Los médicos expresaron su asombro de que, pese a la gravedad del incidente, Pavel sobrevivió sin heridas que pusieran en peligro su vida.

Tras su recuperación, Pavel relató a medios locales su experiencia la noche del accidente: “Sentía dolor por las quemaduras en todo el cuerpo, desde los intestinos hasta las piernas, y respirar era casi imposible”, recordó.

“Todo ardía como si estuviera en el infierno. Me costaba respirar, mis piernas y brazos no respondían. Pensé en resistir un poco más, pero sentía que me asfixiaba o me quemaría hasta morir”, añadió Smirnov.