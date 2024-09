Aurora F. C. sigue marcando diferencia en Primera División

El cuadro capitalino del Aurora F. C., el tercer club más histórico del futbol de Guatemala, hoy en la Primera División, sigue marcando la diferencia en comparación a los 20 clubes que participan en la llamada liga de ascenso tras celebrarse la décima fecha del Torneo Apertura 2024.

En el grupo A de la Liga de Futbol de primera División de Guatemala los dos primeros lugares son La Libertad F. C. y Deportivo Suchitepéquez, ambos con 19 puntos; y en el B, Aurora F. C. lidera el sector con 21 enteros, seguido de San Benito F. C. con 18 enteros. Siendo estos cuatro clubes los protagonistas de la Primera División.

En el marco de la décima fecha, La Libertad de Huehuetenango se impuso categóricamente 3-1 a Pajapita F. C. en el estadio comunal La Mesilla. Doblete de Raúl Peñaranda y uno más de Mauricio Sánchez fueron suficientes para decretar la victoria de los huehuetecos.

Por su parte, el Deportivo Suchitepéquez perdió la posibilidad de ser líder en solitario al empatar frente a San Pedro F. C. a cero goles en el estadio Carlos Salazar Hijo de Mazatenango, Suchitepéquez. Este fue la séptima presentación para los sampedranos, quienes les hace falta cumplir con la reprogramación de los duelos ante Democracia, Iztapa y Quiché.

Aurora impecable

En el grupo B, el duelo que definiría la continuidad del liderato para los “Aurinegros” del Aurora se celebró el domingo 15 de septiembre en el estadio Rubelio Recinos ante el Barberena F. C.

Fue una victoria por la mínima diferencia del conjunto visitante. El gol lo hizo Eddie Ibarguen cuando se superaba la barrera de los 50 minutos. El Aurora sumó así su séptimo triunfo para obtener los 21 puntos. Lleva tres derrotas, y el es el único club del grupo B que no ha empatado.

En otros resultados del grupo B, el F. C. Santa Lucía y Chiquimulilla igualaron 2-2, A. F. F. Guatemala derrotó al Atlético Mictlán 1-0, San Benito y Sacachispas dividieron honores 1-1 y Gualán perdió ante la Universidad 0-3.

